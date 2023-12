Silný vítr povane v Česku až do pondělí. Desetitisíce domácností jsou bez dodávky elektřiny

Větrné počasí posledních tří dní přetrvá v části Česka až do pondělního dopoledne. Až do odvolání je v platnosti také výstraha před vzestupem hladin řek a potoků, a to v téměř celém Česku. Husté sněžení a silný vítr nyní dál působí problémy s dodávkami elektřiny v celém Česku, situace se ale zlepšuje. Kolem poledne bylo bez elektřiny kolem 31 tisíc odběratelů, brzy ráno se jejich počet blížil 100 tisíc, vyplývá z údajů distribučních firem.

