ONLINE: Kvůli vichru jsou bez proudu statisíce domácností, na Sněžce naměřili 192 km/h

Silný vítr na horách dosahoval až síly orkánu. Podle meteorologa Josefa Hanzlíka Sněžka zaznamenala náraz o rychlosti 192 km za hodinu.

„Nárazy větru byly vysoké i v nižších polohách. Na mnoha stanicích se objevily i nárazy vyšší než 30 metrů za sekundu, například v Ústí nad Labem. A těsně kolem 30 metrů za sekundu fouklo i v Pardubicích,“ upřesnil pro Radiožurnál.

Kalamitní stav pro Karlovarský a část Plzeňského a Středočeského kraje vyhlásil ČEZ už v neděli večer. O půlnoci firma vyhlásila kalamitu i v dalších sedmi krajích, kde působí.

„Děláme vše pro to, abychom opravili co nejvíce poruch, bohužel situace v terénu a orkán v plné síle nám to nedovoluje,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová.

Kalamitní stav vyhlásila v neděli večer i distribuční společnost E.ON, a to na jihu Čech a na Vysočině. K nejpostiženějším regionům patřily v neděli večer oblasti kolem Velkého Meziříčí a Velké Bíteše na Vysočině a také Českokrumlovsko, Prachaticko, Strakonicko a Jindřichohradecko v jižních Čechách.

Vítr už pozvolna slábne. Výstraha před větrným počasím s vysokým stupněm nebezpečí ale platí ještě do devíti ráno.