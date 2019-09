Babí léto bude pokračovat do konce září, příští týden teploty dosáhnou až 24 stupňů

Víkendové babí léto vydrží do konce září, v druhé polovině příštího týdne se maximální denní teploty vyšplhají místy až k 24 stupňům Celsia. Další týdny budou teplotně průměrné. Srážkově bude období od 23. září do 20. října průměrné, více pršet by mělo v prvních dvou týdnech. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

