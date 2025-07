Studená fronta přinese do Česka ve čtvrtek bouřky. Víkend bude ale opět tropický, na konci se ochladí

Po studené frontě, která ve čtvrtek do Česka přinese bouřky, teploty o víkendu opět přesáhnou tropických 30 stupňů Celsia. V neděli se začne ochlazovat a denní teploty by se příští týden mohly pohybovat kolem 20 až 25 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

