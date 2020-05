Jihovýchod Čech zasáhne bouře a celé Česko silný vítr, varují meteorologové. Na horách má sněžit

Jihočeský kraj a Vysočinu zasáhnou během odpoledne a večera silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Bouře už postupují přes Šumavu a vítr dosahuje v nárazech rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové také prodloužili výstrahu před silným větrem pro téměř celou republiku až do úterních 2.00 a výstrahu před sněžením do úterních 8.00.

