Meteorologové varují. Východ Čech, Moravu a Slezsko mohou až do neděle trápit silné bouřky

Meteorologové prodloužili výstrahu před bouřemi pro východní část Čech, Moravu a Slezsko. Platí do noci na neděli. Na východě země mohou být bouřky velmi silné s přívalovým deštěm a kroupami. Vydatně pršet tam má až do pondělí. Zároveň už nikde v ČR neplatí výstraha před nebezpečím požárů. V sobotu to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Praha 11:57 20. srpna 2022