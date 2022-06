Bouřky zvedly hladinu řek v povodí Vltavy. V okolí Prahy stoupla až na třetí povodňový stupeň

Při nočních bouřkách pršelo nejvíce v Praze, jižních a středních Čechách. V Komořanech spadlo za uplynulých 24 hodin více než 100 milimetrů vody. V okolí Prahy tak mohou kolísat hladiny zejména malých toků. Na třetím povodňovém stupni je ráno potok Botič v Průhonicích. Pršet má také dopoledne, postupně ale budou srážky ustávat. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 9:15 25. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První bouřky se v České republice objevily v pátek odpoledne | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

První bouřky se v České republice objevily v pátek odpoledne. „Kolem 19.00 přešel přes Šumavu do Čech pás velmi intenzivních bouřek, ve kterých napršelo kolem 30 až 40 mm za velmi krátkou dobu,“ uvedla meteoroložka Petra Sýkorová.

Například v Boubíně napršelo za půl hodiny více než 40 milimetrů, což byl nejintenzivnější déšť ze všech stanic v Česku. Přes 35 milimetrů za 30 minut se dostaly také stanice ve Strakonicích, Strážném, Sedlicích a Černé v Pošumaví.

Bouřky večer postupovaly směrem k severovýchodu a ve druhé polovině noci většinou přecházely do trvalejších srážek. Nejvíc se projevovaly v jižních a středních Čechách, kde do sobotních 5.00 v kombinaci nočních bouřek a ranního trvalého deště napršelo ojediněle kolem 70 milimetrů vody, v Komořanech to bylo přes 100 milimetrů.

Déšť zvedal hladiny řek zejména v povodí Vltavy. Na území Prahy a v jejím okolí vystoupaly hladiny většinou až nad úroveň některého ze tří povodňových stupňů. Na třetí stupeň se dostal Botič a také Pitkovický potok, který ale ráno klesl už na první stupeň. Výstraha ČHMÚ před bouřemi již skončila, na některých místech ale stále může intenzivně pršet.

„V závislosti na aktuální intenzitě a rozložení srážek očekáváme další výraznější kolísání na malých tocích v oblasti Prahy,“ uvedla hydroložka ČHMÚ Martina Kimlová. Na některých místech Česka platí až do sobotního poledne povodňová bdělost, v Praze a části středních Čech pak i povodňová pohotovost, což je vyšší stupeň výstrahy.

Hasiči měli kvůli bouřím desítky výjezdů. V jižních Čechách vyjížděli téměř sedmdesátkrát, ve středních Čechách evidují 150 výjezdů a v Praze 40. Většinou odstraňovali popadané stromy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Nikdo nebyl zraněn a nikdo nemusel být evakuován.

V sobotu odpoledne a k večeru už mají srážky ustávat, v neděli a pondělí má být jasno či polojasno. Nejvyšší teploty by se v obou dnech měly dostat nad tropických 30 stupňů Celsia.