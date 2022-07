Letošní červen byl v Česku pátý nejteplejší od roku 1775. Průměrná teplota dosáhla 18,6 stupně

Letošní červen patřil v Česku k nejteplejším za posledních šest desítek let. Současně byl bohatý na srážky, panovaly ale velké regionální rozdíly a víc pršelo v Čechách než na Moravě. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla minulý měsíc 18,7 stupně Celsia, což je o 2,2 stupně víc než takzvaný normál z let 1991 až 2020. V úterý to uvedli meteorologové na svém informačním webu.

