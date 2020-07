‚Teplotně v normálu.‘ Červenec bude nejdřív horký a sušší, pak se ochladí a zaprší

Ve zbytku července by teploty v Česku měly stoupat většinou k 25 stupňům Celsia, krátkodobě se mohou dostat přes 30 stupňů. Příští dva týdny by měly být sušší, než je v tomto období obvyklé. Koncem měsíce se ale mírně ochladí a bude víc pršet. Vysoké až extrémní srážky z června by se už ale v červenci opakovat neměly. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

