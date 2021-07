Na několika místech v Česku klesly noční teploty pod bod mrazu. Dvě stanice zaznamenaly rekord

Noční teploty hned na několika místech v Česku klesly v noci na středu k bodu mrazu. Rtuť teploměru se tam dostala až k hranici mezi -0,2 a -0,5 stupni Celsia. Na stanicích v Kořenově a Rokytské slati navíc padly teplotní rekordy pro 21. červenec, přesně k nule tam teploty klesly naposledy v roce 2013, uvedl na twitteru Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů ale nejsou takto nízké teploty v mrazových kotlinách výjimečné ani v létě. Praha 11:01 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejchladněji bylo v noci na středu v Kořenově a v Rokytské slati (ilustrační foto) | Foto: stock exchange

Během středeční noci se dostaly teploty pod nulu také na Kvildě a Březníku, i tam se pohybovaly mezi -0,2 až -0,5 stupni Celsia. Tam však rekordy překonány nebyly - Na Kvildě byl nejchladnější 21. červenec v roce 1996, na Březníku bylo -0,5 stupně v roce 2002. Nejnižší teplota pro 21. červenec byla zaznamenána v roce 1996 na stanici Kvilda-Perla, naměřeno bylo pod -7 stupňů Celsia.

Teploty klesly v tzv. mrazových kotlinách, kde nejsou body na hranici nuly během jasných nocí výjimečně ani v letních měsících.

„Mrazové kotliny jsou na malé část území, ale nejsou výjimečné. Je to způsobené tím, že po západu slunce začne studený vzduch na svazích stékat dolů do kotliny. Zatímco na vrcholcích nemusí být přízemní mráz nebo mrznout, kotliny jsou zastíněné, nefouká tam a teplota tam tak klesne,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Šárka Jedličková z Českého hydrometeorologického ústavu. Aktuálně nízkým teplotám napomáhá i proudění studeného vzduchu, který do středu Evropy proudí z Velké Británie.

Aktuální předpověď

Denní teploty budou naopak během tohoto týdne postupně stoupat. Během středečního dne bude polojasno až jasno, místy oblačno. Ojediněle se mohou na severovýchodě republiky objevit i srážky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni Celsia, na jižní Moravě mohou stoupnout až k 26 stupňům. Na horách naměří nejvíce 16 stupňů Celsia.

Ve čtvrtek by se mělo opět mírně oteplit – noční teploty se budou pohybovat až mezi 9 až 13 stupni, ty denní pak mezi 22 a 26 stupni Celsia.