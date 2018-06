Česko zasáhly silné bouřky. Deště zvednou hladiny řek, varují meteorologové

„Vzhledem k předpovídaným bouřkám s přívalovými srážkami mohou hladiny toků od pátečního odpoledne do sobotního rána poměrně rychle reagovat, a to zejména v Čechách v oblastech s výraznějším nasycením po předchozích deštích. V závislosti na spadlých srážkách může docházet k přechodným vzestupům hladin na malých a středních tocích na celém území Česka. Nelze vyloučit i krátkodobé překročení limitů pro SPA,“ uvedli meteorologové.

Rozvodnění malých toků

Přívalové srážky mohou rychle rozvodnit malé toky a suchá koryta, zatopit sklepy či podemlít cesty a silnice. Povodňovou bdělost meteorologové předpokládají v Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihočeském kraji a v kraji Vysočina.

Kromě těchto krajů se velmi silné bouřky dnes očekávají ještě v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji a na Děčínsku, Ústecku a Litoměřicku v Ústeckém kraji.

Bouřky postupně přejdou na Moravu a do Slezska a budou slábnout. Při deštích by tam mohlo spadnout do 30 milimetrů srážek.

V sobotu a neděli se mohou bouřky na východě a severovýchodě republiky opakovat. ČHMÚ bude výstrahu nadále upřesňovat.