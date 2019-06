Nejdřív vedro, potom bouřky. Meteorologové očekávají v sobotu přívalové deště, kroupy a silný vítr

V sobotu se přes Česko přeženou bouřky. Na většině území Čech se očekávají velmi silné s přívalovými dešti a kroupami. Napršet by mělo až 50 litrů vody na metr čtvereční, což může zatopit sklepy či podemlít silnice. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, hrozí tak lámání stromů a výpadky v dodávkách elektřiny. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 16:25 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slunečné počasí (ilustrančí foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Bouřkám bude předcházet vedro, odpolední teploty v sobotu překročí na většině území 31 stupňů Celsia.

Horký červen zhoršil situaci. Přinesl sucho na třetinu území Česka Číst článek

Velmi silné bouřky meteorologové očekávají od sobotních 14.00 do nedělního rána v Praze, Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v kraji Vysočina.

Meteorologové označili nebezpečí za vysoké. Lidé by měli počítat například s rozvodněním malých toků, řidiči se zaplavením podjezdů či podemletím silnic.

Kroupy a blesky

Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy, lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě. Nebezpečí představují také kroupy a blesky.

Ve zbytku země by měly být bouřky silné s nízkým stupněm nebezpečí. Vítr by měl v nárazech dosahovat rychlosti 75 kilometrů za hodinu a mohlo by napršet kolem 30 litrů vody na metr čtvereční.

Silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazovým větrem zasáhly naposledy ve čtvrtek večer a v noci na pátek desítky míst na Moravě a na Vysočině. V několika obcích se valila voda a bahno z polí, menší potoky se rychle rozvodnily a voda zaplavila několik ulic, podjezdů, domů či sklepů.

Hasiči v postižených obcích odčerpávali vodu, stavěli hráze, zasahovali u sesunutých svahů a odstraňovali popadané stromy.