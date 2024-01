V Česku se oteplí, ve středu může být víc jak deset stupňů. Meteorologové čekají i déšť a silný vítr

S vůlí úřadů bojujeme, říká ředitel Digitální a informační agentury. Chybí motivace sdílet data

Sdílení dat mezi úřady často vázne. „Je to paradoxní - úřady vědí, co by potřebovaly. Nicméně jiné úřady nemají motivaci jim data poskytnout,“ žíká Martin Mesršmíd.