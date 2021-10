Meteorologové vydali výstrahu pro část Libereckého a Královéhradeckého kraje. Varují před úterním deštěm

Vydatný déšť může mírně zvednout hladiny řek, které odvodňují Jizerské hory a Krkonoše. Povodňová bdělost, tedy nejnižší stupeň varování, platí pro několik regionů Libereckého a Královéhradeckého kraje, a to od úterního večera do středečního rána. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Pro východní část republiky v úterý platí varování před silným větrem.

