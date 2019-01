Meteorologové varují před silným sněžením, na horách může během noci napadnout i 20 centimetrů

Část Česka zasáhne během pátečního večera a noci silné sněžení. Výstraha meteorologů začala platit v 21 hodin. Vydatně sněžit má hlavně v Jizerských horách a na Šumavě, kde do rána může napadnout až 20 centimetrů. Sněžit ale bude i na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách a Beskydech. Pozor by si tak měli dát hlavně chodci a řidiči. Sníh se může objevit taky v nižších polohách, tam se ale začíná oteplovat. Praha 21:18 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiči by neměli při cestě do hor zapomenout na sněhové řetězy. A pozor by měli lidé dávat i na mokrý sníh, ten může lámat stromy. | Zdroj: Reuters

„Očekáváme, že v průběhu noci se bude v Čechách dále oteplovat. Budou ale také přibývat srážky, které budou v Čechách sněhové jen na horách v polohách nad 800 metrů,“ řekl v pátek večer Radiožurnálu meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Šimandl.

„Na Moravě a ve Slezsku budou srážky sněhové i v nižších a středních polohách,“ dodal.

Silné sněžení by mělo ustávat během sobotního dopoledne. V Krkonoších a Jeseníkách nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové stupnice. Lidé by se tak neměli vydávat mimo značené cesty, hlavně pak na svahy s více než třicetistupňovým sklonem.

Komplikace pro řidiče

Kromě Jizerských hor a Šumavy, kde má do sobotního dopoledne nasněžit až 20 centimetrů, má na Českomoravské vrchovině napadnout sněhu méně - 7 až 12 centimetrů.

Podle Šimandla ale může být situace nebezpečná i tam: „Vzhledem k tomu, že to bude v oblastech, kde je větší provoz – zejména automobilový – tam to může být trochu komplikovanější.“

Řidiči by neměli při cestě do hor zapomenout na sněhové řetězy. A pozor by měli lidé dávat i na mokrý sníh, ten může lámat stromy. Další varování platí v Beskydech, turisté by se tam neměli vydávat do volného terénu ve výškách nad 1000 metrů.

„Mohou hrozit sesuvy sněhu nebo pád malých lavin, protože jednotlivé vrstvy sněhu se zatím ještě nepropojily,“ varuje náčelník tamní horské služby Radim Pavlica.