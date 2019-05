ONLINE: vydatný déšť zvedá hladiny řek. Na východě republiky až na třetí povodňový stupeň

Kvůli vydatnému a vytrvalému dešti ve středu od rána stoupaly hladiny řek odvodňující hory na severu a severovýchodě země. Třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, platil večer na Senici v Ústí na Vsetínsku, Vsetínské Bečvě v Jarcové, Bystřičce nad stejnojmennou nádrží, Veličce ve Velké nad Veličkou a ve Strážnici na Hodonínsku. V Ústí voda zatopila domy.

Déšť zvedl hladiny řek. Meteorologové varují před povodněmi, na Vsetínsku jsou zatopené domy Číst článek

Na několika dalších místech se menší toky dostaly na druhý stupeň pohotovosti. Před povodňovým ohrožením varovali meteorologové zejména pro potoky a řeky odvodňující Jeseníky. Pršet někde může až do čtvrtečního večera.

Nejhorší situace je zřejmě ve Zlínském kraji, nejvíc zasažené je Vsetínsko a Zlínsko. Vedle třetích stupňů platil večer na sedmi místech kraje druhý povodňový stupeň, na šesti místech první stupeň. V Ústí u Vsetína voda zaplavila deset rodinných domů. Podle starosty by ale další vlna mohla přijít v noci nebo ráno, lidé v obci proto plnili pytle pískem a jsou připraveni je umístit na krizová místa.

55233

Ve Zlínské části Malenovice řeka Dřevnice zaplavila cyklostezku, neprůjezdné byly také cesty na několika místech Vsetína. Zaplaven je stále podjezd v Trávníkách, platí tam zákaz vjezdu. Škody na majetku zatím nejsou vyčísleny.

V Moravskoslezském kraji dosáhla krátce třetího povodňového stupně řeka Jičínka v Novém Jičíně. Starosta města svolal protipovodňovou komisi, situaci monitorují hlídky. V noci se očekávají další srážky, někde mohou přijít i přívalové deště. Třetího stupně povodňové aktivity by mohla podle prognózy vodohospodářů dosáhnout v noci na čtvrtek řeka Bělá v Jeseníku a v Mikulovicích.

Další srážky

V Libereckém kraji musela být odpoledne uzavřená krajská silnice III. třídy z Černous na Boleslav na Frýdlantsku. V Černousích dosáhla řeka Smědá druhého povodňového stupně, na stejném stupni byla i v Hejnicích. V obci mají připravené pytle s pískem. Podle meteorologů může i tam přijít další vydatný déšť.

V Jihomoravském kraji je na třetím stupni Velička ve Velké nad Veličkou a ve Strážnici na Hodonínsku. Tok zůstává v korytě, žádné objekty nezaplavil. Velička je druhá největší řeka v okrese, vlévá se do Moravy. V Pohořelicích na Brněnsku voda zaplavila část ulice, hasiči ji odčerpali.

Zaplavené sklepy i ulice, zřícená střecha porodního sálu. Německo trápí silné lijáky a záplavy Číst článek

„V Hustopečích šlo zase o jeden zaplavený sklep, ve kterém bylo asi 50 centimetrů vody. Také jsme ho odčerpali,“ řekl mluvčí hasičů. Ve Starém Městě na Šumpersku voda částečně zatopila silnici v jedné ulici. Na Jesenicku v České Vsi hasiči odčerpali vodu z domů, která přitekla z okolních polí. Voda stékající ze svahu zaplavila také ulici K Májovu v Chrudimi.

Povodí Labe uvedlo, že na přehradě Labská pod Špindlerovým Mlýnem by večer mohla hladina dosáhnout přelivů. Odtok z přehrady je kvůli rekonstrukci spodních výpustí možný nejvýše v množství deseti metrů krychlových za vteřinu. Od rána do 17.00 se hladina v přehradě zvýšila téměř o tři metry. Do přelivu scházely asi dva metry.

Za posledních 24 hodin napršelo podle meteorologů nejvíce v oblasti Beskyd, Jeseníků a Vysočiny, například v Horní Bečvě na Vsetínsku spadlo 54 milimetrů vody. V Orlických horách napršelo přibližně od 35 do 60 litrů vody na metr čtvereční.

Před vydatným deštěm v severní a severovýchodní části republiky varoval ČHMÚ už v úterý. Na návětrné straně hor může podle jeho výstrahy ojediněle napršet i přes 100 milimetrů vody. S deštěm mají lidé počítat většinou do čtvrtečního poledne, v Beskydech se vydatnější srážky mají vyskytovat až do čtvrtečního večera.