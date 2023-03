Teploty v Česku se přiblíží 20 stupňům Celsia. Obloha zůstane zatažená, bude pršet

Ruští mafiáni se vrací do Česka. Můžou nahradit vyhoštěné špiony z ambasády, upozorňuje Slonková

Už jsou zase tady. Ruští gauneři. Ruští mafiáni. Proč se vrací do Česka? Co chtějí, co tu dělají? Bude to tu vypadat zase jako v devadesátkách? A zajímá to policii?