Sníh z nížin zmizí, na horách přijde obleva. Česko čeká po mrazivém víkendu v týdnu oteplení

Po chladnějším víkendu se v Česku mírně oteplí. Sníh v nížinách zmizí a obleva bude patrná i na horách. Na svém facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na příští víkend by se ale opět mohlo lehce ochladit, vyplývá z týdenní předpovědi meteorologů. Praha 9:52 13. prosince 2021

Pondělní odpolední teploty v Česku budou nejčastěji nad bodem mrazu. V západní polovině Čech může být i sedm stupňů Celsia. Později odpoledne a večer se místy začnou tvořit mlhy. „S místními mlhami a nízkou oblačnosti musíme počítat i v dalších dnech,“ uvádí ČHMÚ.

Srážky by v nejbližších dnech měly být spíše ojedinělé, a to buď v podobě mrholení nebo slabého deště. Přes den bude většinou od jednoho do pěti stupňů, výjimečně mohou teploty hlavně v Čechách dosáhnout i sedmi stupňů Celsia. Teploty v noci se budou pohybovat slabě nad nulou.

„Sníh v nížinách během tohoto týdne zmizí a postupně bude odtávat i na horách,“ uvádí ČHMÚ na facebooku. V závěru týdne by se ale mělo slabě ochladit a na horách opět začne sněžit.