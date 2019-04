Maximálně pět tisíc litrů denně. Některé vodárny v Česku omezují kvůli suchu odběry

Vodárenské společnosti v některých krajích začaly omezovat svým obyvatelům odběry vody. Nastavili maximální denní limity a kontrolovat je budou přes vodoměry s pamětí. Kvůli suchu tak chtějí vodárny přimět lidi, aby si napouštěli bazény postupně po dobu několika dní a nepřetížili vodovodní síť. Opatření ale přijímají postupně i jednotlivé obce. Praha 16:11 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obce se už v dubnu připravují na suché léto. Ilustrační foto | Zdroj: pxhere CC0 Public Domain

„Nesmím si napustit bazén, dokud to nenahlásím na obecní úřad, starosta mi dá souhlas a pak teprve můžu napouštět,“ řekla Radiožurnálu jedna z obyvatelek Berounska.

Zima byla sice bohatá na srážky, ale teplá. V nížinách je pořád sucho, říká klimatolog Číst článek

Právě tam vodárny nastavili denní limity na odběry vody 5000 litrů a hodinový na 500 litrů. Opatření má zamezit snižování tlaku a zakalení vody.

Ještě přísnější pravidla platí třeba pro Drahonovice na Olomoucku. Napouštět pitnou vodou bazény nebo zalévat zahrady tam podle nezávislého starosty obce Tomáše Krönera lidé nesmí. „V momentě, kdy spoluobčané začnou napouštět bazény, tak se může stát, že voda dojde,“ vysvětlil.

Teplá zima

Obce se těmito opatřeními připravují na suché léto. Už teď v Česku několik týdnů vydatně nepršelo. Během letošní zimy přitom podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo o čtvrtinu víc srážek, než bývá obvyklé. Zároveň to ale byla čtvrtá nejteplejší zima za posledních deset let.

„I v současné době máme v České republice asi deset procent území, kde je množství vody v půdě, řekněme, slabší. Dá se hovořit i o suchu. Jsou to především níže položené oblasti,“ řekl dříve pro iROZHLAS Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzity v Brně. Jde podle něj zejména o území na jižní a střední Moravě, ale také ve Středočeském a Pardubickém kraji.

Česko se suchem potýká už několik let. Vláha chybí nejen v půdě, ale také v podzemních vodách. To způsobuje podle Žaluda zejména nedostatek sněhové pokrývky, která by se udržela v řádu desítek dnů, v nižších polohách.

Podzemní vody, které se u nás doplňují zejména v prosinci, lednu a únoru, se kvůli tomu totiž nestihnou obnovit.