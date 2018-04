Česko zažije neobvykle teplý týden. Bude kolem 18 stupňů a bez deště, předpovídají meteorologové

Období od 9. dubna do 6. května bude jako celek teplotně průměrné či spíše slabě nadprůměrné. Oteplovat se bude až do půlky dubna, kdy by se teploty měly vrátit k normálu. „Začátkem května budou teploty o něco nižší než obvykle,“ předpokládají meteorologové.

