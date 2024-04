Na hory v Česku se vrátila zima. Na Šumavě napadlo přes 30 centimetrů sněhu

Na české hory se vrátila zima. Od pátečního dopoledne do sobotního rána napadlo ve vyšších horských polohách nejčastěji pět až 20 centimetrů sněhu. Největší přírůstky naměřili meteorologové na Šumavě, kde na hřebenech napadlo i kolem 30 centimetrů, uvedl na Český hydrometeorologický ústav. Praha 13:08 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v Krkonoších táhne dítě na saních (Horní Malá Úpa, Trutnovsko) | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

V noci na sobotu nasněžilo podle očekávání meteorologů nejvíc na Šumavě. Na stanici Blatný vrch připadlo 34 centimetrů a leží tam už kolem půl metru sněhu. Na Plechém napadlo 30 centimetrů a leží tam okolo 45 centimetrů.

Hodně sněhu místy připadlo také na západě Krušných hor. Na stanici Přebuz sníh původně vůbec neležel a v sobotu ráno ho tam podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo čtvrt metru.

Na hřebeni Krkonoš také místy připadlo 10 až 15 centimetrů sněhu, takže na Černé hoře ho leží okolo 35 centimetrů a na Labské boudě, kde stihl sníh před tímto ochlazením roztát, okolo čtvrt metru. Přibližně deset centimetrů sněhu napadlo na hřebeni Jizerských hor a mezi pěti až deseti centimetry připadlo i v Jeseníkách, kde teď leží na Šeráku 17 centimetrů.

Silnice sjízdné

Nová sněhová nadílka v sobotu ráno nepůsobila větší problémy v dopravě. Na horských silnicích leží sníh, cesty jsou ale s opatrností sjízdné, vyplývá z vyjádření silničářů. Platí to i pro rušnou silnici I/10 z Tanvaldu na Kořenov a Harrachov v Libereckém kraji, kterou v zimě silničáři opakovaně uzavírali pro nákladní auta.

Řidiči by měli být na silnicích opatrní, hlavně pokud už jezdí s letními pneumatikami. A jak vysvětluje mluvčí Horské služby Marek Fryš, ani turisté by neměli podcenit přípravu na výlety do hor.

„Hodí se návleky přes boty, protože sníh, který napadl, bude v průběhu dne vlhnout. Lidé by si tak nohy zmáčeli velice brzy. A určitě nezapomenout na spodní vrstvy oblečení, jak jsou zvyklí. Upozorňuji, že není vždycky dobré navléct se hned dole v údolí, ale postupně si vrstvy přidávat,“ popsal pro Radiožurnál Fryš.

Kvůli stromům popadaným pod tíhou sněhu na koleje je zastavený provoz vlaků na regionální trati mezi Novými Hamry a Perninkem v Karlovarském kraji. Cestující vozí autobusy náhradní dopravy.

Varování před sněžením

Zatímco na většině území Česka bude v sobotu sněžení postupně slábnout, na východě naopak zesílí. Varování meteorologů před silným sněžením na horách platí pro Krkonoše, Krušné hory a Šumavu do sobotních 18.00.

Jiná situace bude v Beskydech a přilehlých oblastech, kde může od sobotního večera do nedělního rána připadnout pět až deset centimetrů sněhu, v nejvyšších polohách i kolem 15 centimetrů.

Sněžení by během dne a v noci na neděli mělo postupně ustávat, rána budou nadále chladná. Od sobotní půlnoci do odvolání bude platit v celém Česku - s výjimkou jihovýchodní Moravy - varování před mrazem, který může poškodit vegetaci, zejména zeleninu, vinnou révu a ovocné stromy. Nejvyšší denní teploty by v nižších polohách měly v sobotu a neděli dosahovat až osmi stupňů.

Ve druhé poloviny příštího týdne už bude síla mrazů podle meteorologů klesat a riziko poškození vegetace tak pozvolna pomine.