V Česku padl rekord 19,6 stupně Celsia, vysoké teploty budou pokračovat i tento týden

Na 16 stanicích v Česku v pondělí zaznamenali rekordní teplotu pro celý leden. Nejvýraznější to bylo v západní části Slezska a také ve Frýdlantském výběžku. V Hejnicích naměřili 13,5 stupně Celsia a ve Frýdlantu 12,9 stupně. Rekordy padaly i v předchozích dnech. Také v týdnu zůstanou teploty výrazně nad dlouhodobým průměrem, ochladit by se mělo až o víkendu. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu na facebooku.

