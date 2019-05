Chladné počasí vydrží až do středy, poté budou teploty i srážky průměrné

Chladnější počasí vydrží i příští týden, do středy bude průměr nejvyšších denních teplot kolem deseti stupňů Celsia, pak se začne postupně oteplovat. Celkově bude období od 13. května do 9. června teplotně slabě podprůměrné a srážkově průměrné. Nejvíce srážek očekávají meteorologové v následujícím týdnu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z týdenní předpovědi počasí.

