Silný vítr lámal v Praze větve stromů a převrátil nafukovací stan. Foukat bude i o víkendu

„Zasahovali jsme i v centru Prahy. Třeba na Václavském náměstí se uvolnila plechová zábrana stavby, ale asi největší případ jsme měli v pražských Stodůlkách, kde se převrátil nafukovací stan, kde byly i dětí poblíž. Zraněné osoby byly předány záchranné službě,“ vysvětlil Radiožurnálu Kavka.

Za déšť i ochlazení může studená fronta, která přechází přes území České republiky od západu. Přitom ještě páteční odpoledne připomínalo tropický letní den. „Nejtepleji bylo v Brandýse nad Labem – 31,5 stupně Celsia,“ popsal Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Studená fronta by se podle meteorologů měla dále posunout na území Moravy a Slezska. K ránu by na mnoha místech měly postupně ustávat i srážky. „V sobotu bude převládat oblačno. Teploty pak budou výrazně nižší, budou se pohybovat od 14 do 18 stupňů Celsia,“ řekl meteorolog.

Ani v neděli by se pak počasí nemělo výrazně zlepšit. „Z neděle na pondělí očekáváme, že zesílí vítr. Jeho rychlost bude dosahovat až 13 metrů za sekundu, v nárazech až 30 metrů za sekundu,“ dodává Dvořák s tím, že slábnutí nastane až během pondělního odpoledne.

Noc na pondělí proto ještě budou doprovázet silné poryvy větru, které mohou lámat větve i celé stromy.

Aktuálně k 21:00 hodině se situace se silným větrem v Praze začíná mírně stabilizovat. Během 90 minut (19:30-21:00) hasiči v Praze zasahovali u více než 50 událostí. Jednalo se většinou o popadané stromy na komunikace a zaparkovaná vozidla, popřípadě šlo o uvolněné plechy. pic.twitter.com/I2Su0vDh3N — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 21. září 2018