Počasí se podle meteorologů vrací do normálu. V srpnu budou teploty klesat, mírně se oteplí až v září

Celkově by měly být následující čtyři týdny teplotně v normálu, stejně jako srážkově. Podle meteorologů naprší od deseti do 25 milimetrů za týden. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

