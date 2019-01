Počasí komplikuje dopravu. Zavřené jsou silnice z Božího Daru na Neklid i z Tanvaldu na Harrachov

Kvůli silnému větru a sněžení je uzavřena silnice z Božího Daru na Neklid i dále na Klínovec. Jen s velkými obtížemi je sjízdná silnice z Jáchymova na Boží Dar. Počasí komplikuje také dopravu v Libereckém kraji. Na silnicích přibývá dopravních nehod a i na hlavních tazích je vrstva sněhu. Praha 12:34 2. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči varují před ledovkou (ilustrační foto) | Foto: Ladislav Němec / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Do hor okolo Božího Daru by se neměli vydávat ani příznivci běžeckého lyžování, tratě jsou zaváté a mohly by na ně padat stromy.

Skiareály kvůli počasí výrazně omezily provoz, v provozu je pouze malý dětský vlek a pojízdný pás v lyžařském areálu Novako.

Nový rok přivítá v Česku silný vítr, meteorologové předpovídají i ochlazení Číst článek

„Žádáme návštěvníky, aby nevyjížděli do vrcholových partií Krušných hor. V okolí Božího Daru fouká silný vítr, sněží, lyžařské areály jsou uzavřeny. Lyžařský areál Klínovec má na Neklidu v provozu dva vleky, ale v současné době je přístup do areálu z Božího Daru uzavřen,“ uvedla za infocentrum v Božím Daru Iva Králová.

Sníh ze silnic se nedaří odklízet především kvůli silnému větru, který podle předpovědi meteorologů může na horách dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Na silnicích se proto tvoří sněhové jazyky.

Liberecký kraj

Hlavní silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska zablokoval kolem 10.30 havarovaný kamion. Silnice je pro dopravu uzavřená a pro kamiony zřejmě zavřená i zůstane. Řekl to Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v Libereckém kraji na starosti.

„Kvůli kamionu, který havaroval na mostě přes Jizeru mezi Kořenovem a Harrachovem, je silnice neprůjezdná, doporučujeme kamionům mířícím do Polska, aby zvolili alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou,“ dodal Šén.

Policie ČR

@PolicieCZ V důsledku nehody je aktuálně pro všechna motorová vozidla uzavřen úsek silnice I/10 mezi Tanvaldem a Kořenovem. Ve směru od Tanvaldu pouštíme osobní vozidla jen do Kořenova. Ostatním řidičům doporučujeme objet tento úsek přes Jablonec nad Jizerou nebo přes Paseky nad Jizerou. 3 5

Kamion uvízl napříč silnice a celou ji zablokoval. I po uvolnění cesty zůstane podle Šéna silnice pro nákladní dopravu nad šest tun od Tanvaldu na Harrachov uzavřena. Potvrdilo se, že k zablokování silnice stačí jediný havarovaný kamion.

Hlavně v horách od rána hustě sněží a úklid silnic komplikuje vítr, který vytváří sněhové jazyky a závěje. „Na Jizerce budeme v průběhu dne nasazovat sněhové frézy, protože projedeme pluhem a za deset minut je to znovu zafoukané,“ dodal.

Prudké ochlazení před 40 lety zastavilo těžbu. Na děti v novém roce čekaly uhelné prázdniny Číst článek

V horách by podle něj měli být řidiči velmi opatrní, protože silnice jsou kvůli sněhovým mantinelům zúžené. Bez zimní výbavy by motoristé neměli vyjíždět. Do hor se podle Šéna vyplatí přibalit i sněhové řetězy a lopatu.

Sněží v celém kraji, i na hlavních silnicích tak zůstává vrstva sněhu. Motoristé by měli zpomalit. Problémy mají hlavně kamiony, třeba v Jablonci nad Nisou zablokovaly dopoledne kruhový objezd na výjezdu na Liberec, když se nedokázaly na mokrém sněhu rozjet do mírného kopce.

Problémy mohou mít nákladní vozy i na silnici číslo 9 ve směru na Rumburk nebo na silnici 13 na Práchni u Kamenického Šenova. Uvízlý kamion komplikuje dopravu v Liberecké ulici v Jablonci nebo na silnici 10 v nedalekém Pěnčíně. Nehoda kamionu s osobním autem komplikuje dopravu v Libštátu na Semilsku. Pozor by si měli dál řidiči i na hlavním tahu na Prahu.

Výstraha

Meteorologové prodloužili výstrahu před silným větrem, na východě území hrozí až do středeční půlnoci. Ve zbytku České republiky platí výstraha do středečních 18.00. Tvořit se budou zmrazky a náledí, ve vyšších polohách pak až do pátku sněhové jazyky, na horách ojediněle i závěje. Informoval o tom ve středu Český hydrometeorologický ústav.

Déšť a tání sněhu na Šumavě zvedly hladiny řek, dosahují už k druhému stupni povodňové aktivity Číst článek

Vítr dosáhne v nárazech rychlosti 50 až 70 km/h, na horách 70 až 110 km/h. „Během středečního odpoledne a večera bude vítr od západu částečně slábnout,“ uvedli meteorologové. Až do půlnoci platí výstraha před větrem pro kraje Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský.

Výstraha před sněhovými jazyky platí do páteční půlnoci v celém Karlovarském a Libereckém kraji, v dalších regionech jen na části území. Náledí nebo zmrazky se budou vytvářet lokálně po předchozích srážkách a následném tání sněhu. Výstraha je vyhlášena pro celou Českou republiku do středeční půlnoci.

Meteorologové upozorňují, že vítr může lámat stromy, v menší míře může poškodit i budovy. Lidé by proto měli být venku a při řízení auta opatrní, na horách pak omezit túry a nevydávat se na hřebeny. Také kvůli sněhovým jazykům a náledí mohou být některé silnice nesjízdné, řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství.