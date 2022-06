Meteorologové zpřísnili výstrahu před vedrem pro část Česka na extrémní. Očekávají teploty přes 37 stupňů

Romská zpěvačka Kelarová odmítla nominaci na státní vyznamenání. Od Zemana ho nepřijmu, řekla

Zeman svými slovy a jednáním popírá to, o co já se v České republice 25 let snažím, tedy aby si lidé vůči sobě navzájem projevovali respekt a chovali se k sobě s úctou, vysvětlila Kelarová.