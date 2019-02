Ozývá se jaro? Další čtyři týdny budou teplotně nadprůměrné, v úterý bude až 12 stupňů

Dlouhodobá průměrná teplota v období mezi 18. únorem a 17. březnem je 1,6 stupně Celsia. „Největší odchylku od dlouhodobého průměru bude mít pravděpodobně první předpovědní týden (od 18. 2.),“ uvedli meteorologové. Další dva týdny by mělo být počasí o něco chladnější, teploty ale neklesnou pod hodnoty běžné pro tuto roční dobu. Ke konci období se bude mírně oteplovat.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zároveň vydal týdenní předpověď. „Po zadní straně tlakové výše se středem nad jihovýchodní Evropou k nám bude nadále proudit teplý vzduch od jihozápadu,“ uvedli meteorologové. Tlaková výše se postupně přesune na východ a od západu přijde studená fronta.

Lehké ochlazení

Zatímco od neděle do úterý se budou teploty pohybovat mezi 8 a 12 stupni Celsia a většinou bude jasno nebo skoro jasno, v druhé polovině týdne se ochladí. Od středy bude oblačno až zataženo a teploty se budou pohybovat zhruba od 5 do 10 stupňů Celsia. Od pátku do neděle se ochladí až na 3 stupně Celsia a místy bude pršet.

Následující týden bude nejen teplý, ale Česko nezasáhne ani příliš srážek. „V následujícím předpovědním týdnu (od 25. 2.) očekáváme přibývání srážek až k hranici normálních a nadnormálních hodnot,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V posledních dvou týdnech sledovaného období budou srážky na průměru.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.