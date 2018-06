Jaro plné výkyvů. Podívejte se na srovnání teplot za posledních 45 let

Ťok změnil názor a chce být i v nové vládě. ‚Pokud dostanu nabídku, přijmu ji,‘ prohlásil

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok změnil názor na působení v nové vládě. Pokud by dostal nabídku na pokračování, tak by ji prý přijal. Ještě před třemi týdny se mu ale do nového kabinetu moc nechtělo.