V Krkonoších pod minus 20, na Šumavě minus 18. Ráno bylo mrazivé, na třetině stanic padly rekordy

V březnu Češi méně bourali. Za první tři měsíce roku 2020 ale zemřelo na silnicích víc lidí než loni

Do 31. března jich bylo zhruba 6143. To je skoro o 2500 míň než ve stejném období loni. Od ledna do března ale na silnicích zemřelo oproti loňsku víc lidí - bylo jich přes 100.