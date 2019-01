Sníh a silný vítr v Česku kácí stromy, komplikuje dopravu i dodávky elektřiny. V Krušných horách řádí orkán

V noci na pondělí se v Česku znovu zvýšil počet odběrných míst bez elektřiny na 15 tisíc, a to hlavně kvůli silnému větru. Poruch na vedení vysokého napětí bylo ráno kolem tří desítek, hlavně na severu a západě Čech. V Česku kormě toho platí výstrahy před silným větrem, a to až do nočních hodin z úterý na středu. V Krušných horách už vítr dosahuje síly orkánu.

Praha 7:53 14. ledna 2019