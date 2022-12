Řidiče dál trápí ledovka. Některé silniční úseky jsou nesjízdné, jiné vyžadují zvýšenou opatrnost

Řidiče na některých místech Česka opět trápí ledovka a sníh, proti předchozím dnům je ale situace klidnější. Nesjízdné jsou třeba některé úseky silnic v Ústeckém kraji, ledovka je i na Svitavsku nebo Zlínsku. Výstraha před ní platí ve většině republiky do 09.00, ojediněle až do odpoledne. Podle meteorologů budou ve čtvrtek nejvyšší teploty až devět stupňů Celsia. Bude pršet, na severovýchodě Čech a na Moravě může být déšť místy i mrznoucí. Praha 8:45 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiče opět trápí ledovka. Některé úseky silnic jsou uzavřené, jiné sjízdné se zvýšenou opatrností | Foto: Petr Lundák | Zdroj: Profimedia

Na Děčínsku na silnicích udržovaných plužením je souvislá vrstva ledu a silnice jsou v těchto úsecích nesjízdné. Kvůli popadaným stromům je uzavřena cesta z obce Loučky k hranici okresu. Zavřena je na Děčínsku kvůli ledovce cesta z Růžové do Srbské Kamenice, z Hřenska do Jetřichovic a z Hřenska do Janova.

V Teplicích v ulici Pod Doubravkou mají řidiči kvůli ledovce problém vyjet z parkoviště. Ledovka je také na silnici I/13 u Pernštejna na Chomutovsku a v jiných částech regionu. Zpoždění mohou mít v Ústeckém kraji opět vozy městské hromadné dopravy, bezpečná není ani chůze po chodnících.

Ledovka vydrží na většině území do čtvrtečního rána, na Moravě do večera, varují meteorologové Číst článek

V Pardubickém kraji uzavřeli silničáři kvůli ledovce úsek mezi Moravskou Třebovou a obcí Rozstání na Svitavsku a také silnici II/366 u Zadního Arnoštova, který je částí Jevíčka. Ze stejného důvodu je neprůjezdná silnice III/4932 přes takzvaný Barák mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku.

Na Vysočině je podle informací policie ledovka hlášená mezi obcemi Kuroslepy a Mohelno na Třebíčsku, v Libereckém kraji na silnici 9, v úseku mezi Svorem na Českolipsku a Dolním Podlužím na Českolipsku. Ledovka hrozí rovněž na Jičínsku a Rychnovsku, silnice namrzají i na Blanensku a na hranici se Zlínským krajem nebo v okolí Lanškrouna.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá stále platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silnice ale v tomto úseku bývá pro těžká vozidla uzavřena každou zimu.

Ráno se stalo také několik dopravních nehod, obešly se bez vážnějších následků. V Klášterci nad Ohří se srazily dva osobní automobily, u Mostu se srazilo auto se zvěří.