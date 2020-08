‚Dva měsíce z Česka nedělají vlhké území.‘ Podle meteorologa jsou poslední měsíce teplotně normální

Na začátek prosím zhodnoťte, jaký byl letošní červen a červenec co se týče teplot, srážek a dlouhodobého srovnání?

Dá se říct, že opravdu normální. My jsme se nechali ochotně namlsat předchozími roky, kdy léta byla extrémně teplá. Ale to byl extrém. Když se podíváme na červen, tak ten vycházel teplotně slabě nadnormálně. Srážkově výrazněji nadnormálně, hlavně na východě a jihu území České republiky, o něco slabší to bylo na západě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O letošním létě mluvil na Radiožurnálu meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Martin Novák.

V tomto trendu pokračoval i červenec. Dá se říct, že průměrná teplota července, předběžně, bude asi 17,5 stupně Celsia. Což je hodnota, které je nad hodnotou normálu pro roky 1961 až 1990, a to zhruba o šest desetin stupně Celsia, ale jsou to pouze předběžná čísla, ještě nemáme uzávěrky hotové.

Průměrný úhrn srážek v červenci tohoto roku bude 67 mm, což je podnormální, zhruba na 85 procentech normálu. Ale zase je to územně významně rozdělené. Zatímco na východě a jihu území opět bylo srážek dost a někde ty srážky překračovaly i 100 mm, na severozápadě byl červenec velmi suchý a pohybujeme se na úhrnech kolem čtvrtiny normálu, na některých stanicích pod 20 mm.

Pomohly vydatnější srážky zmírnit sucho? Nebo už se situace opět zhoršuje?

Jde o to, jak kde. Na severozápadě se to sucho ještě prohloubilo. A červen pouze pomohl zastavit narůstající deficit a červenec už se to znovu prohlubuje. Když se podíváme na povrchové toky, tak drtivá většina z nich má průtoky odpovídající hydrologickému suchu. Zatímco na východě je těch srážek dost. Podařilo se saturovat půdní profil, podařilo se poměrně slušně doplnit podzemní vody. Je to opravdu velmi rozdílné.

Letošní zima byla podle měření v Klementinu druhá nejteplejší od roku 1775, únor pokořil rekordy Číst článek

Sucho bylo také velkým tématem pro politiky, nebojíte se toho, se srážkově štědřejší léto tento problém zase odsune do pozadí? Jaká opatření by měla být prioritou?

Přiznám se, že jako meteorolog bych do toho vládě nerad mluvil. Jedné se o opatření hydrologická a tam se necítím příliš silný v kramflecích. Jedno doporučení bych měl. Dva měsíce jsou pověstná vlaštovka, která nedělá jaro. Dva měsíce rozhodně nedělají ze střední Evropy a z České republiky vlhké území.

A co dlouhodobý výhled na srpen? Co můžeme očekávat?

Konkrétně můžeme čekat horkou sobotu, hodně teplou neděli, výrazné ochlazení v pondělí a od středy oteplování s tím, že by příští víkend opět mohl být i tropický. Pak by se teplota mohla udržovat na normálu nebo slabě nad normálem. Po celý měsíc by se občas měly vyskytovat přeháňky. Nevidíme období s výrazným propadem teplot, ani období, které by nasvědčovalo tomu, že by bylo několik dnů v kuse s trvalými srážkami. Dá se říct, že by to mohl být normální nebo slabě nadnormální srpen, co se týče teplot.

Ale pokud si chceme užít tropické dny, tak v první polovině srpna?

Netroufám se říct, že by se žádný tropický den nevyskytl v druhé polovině. Podle trendů v jednotlivých týdnech nebo dekádách nikdy nemáte šanci přesně detekovat extrémy v ten který den. Netroufám si ani říct, že tropické dny skončí příštím víkendem.