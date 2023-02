Slunečno a teploty kolem nuly. Počasí v Česku tento týden bude ideální zejména pro lyžaře

Česko má podle meteorologů před sebou slunečný týden. Až do pátku by mělo být převážně jasno nebo polojasno. Teploty se budou přes den pohybovat většinou okolo nuly, v noci ale mohou padat hluboko pod ni. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 8:05 6. 2. 2023 (Aktualizováno: 8:09 6. 2. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko má podle meteorologů před sebou slunečný týden (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Slunečné a mrazivé počasí tak přichystá ideální podmínky zejména lyžařům. Vzhledem k jarním prázdninám mohou česká horská střediska očekávat vysokou návštěvnost. Už o víkendu vyrazily na svahy tisíce lyžařů.

V pondělí může být podle meteorologů ještě oblačno, ale k večeru se bude vyjasňovat. Jasno nebo polojasno pak vydrží až do začátku víkendu. Výjimkou může být severovýchod Česka, kde má být v úterý postupně oblačno a zataženo, večer tam může i slabě sněžit.

Denní teploty by do středy neměly vystoupat nad plus dva stupně Celsia. Mírně oteplovat se začne ve čtvrtek, kdy Český hydrometeorologický ústav očekává maxima na plus čtyřech stupních, na konci víkendu už by to mělo být až plus devět stupňů.

V noci bude v týdnu mrznout, minima mohou spadnout až na minus deset stupňů, v místech se sněhovou pokrývkou pak ještě níže.

Mrazivá noc na pondělí

Teploty v Česku spadly v pondělí po ránu hluboko pod bod mrazu. Například na šumavské stanici Kvilda-Perla naměřili minus 29 stupňů Celsia. Z nižších poloh byl největší mráz v Králíkách na Orlickoústecku, kde teplota klesla na minus 16 stupňů. Teplotní extrémy pro pondělí ale překonány nejsou, v roce 2012 bylo třeba na Kvildě ještě o deset stupňů méně. Na faceboooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav.

V noci bylo na obloze velmi málo oblačnosti a do Česka se dostal studený vzduch. Teploty se proto po ránu pohybovaly většinou mezi minus šesti až minus deseti stupni, v místech se sněhovou pokrývkou ještě níže. Na Šumavě, Českomoravské vrchovině, v severovýchodních Čechách, Jeseníkách a Beskydech klesly i pod minus 15 stupňů.