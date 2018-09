Česko má za sebou rekordně chladnou noc, na Šumavě klesly teploty k minus jedenácti

Noc z úterý na středu byla nezvykle chladná. Dosud nejnižší teplotu naměřily zhruba dvě třetiny stranic, které fungují víc než 30 let. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde teploměr ukázal minus 10,7 stupně Celsia, stanice ale zatím měří jen 13 let. Vyplývá to z informací na webu a od pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ještě v minulém týdnu přitom padaly několik dní po sobě rekordy maximálních teplot.

