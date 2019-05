Česko má za sebou další mrazivou noc. Na Kvildě bylo minus osm, rekord tu ale nepadl

Česko má za sebou další mrazivou noc. Nejchladněji bylo na stanici Kvilda-Perla, a to minus osm stupňů Celsia. Rekord zde ale nepadl. Už v předchozí noci mráz poničil ovocné stromy v českých sadech - a to hlavně třešně a hrušně, ale i jabloně, které jsou v Česku hlavním ovocným druhem. Radiožurnálu to řekl Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR.

