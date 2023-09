Tropy v Česku vystřídají přeháňky a ochlazení. Chladný a deštivý má být i víkend

Pondělní tropické teploty v Česku vystřídají přeháňky a ochlazení. V polovině týdne ale bude znovu až 27 stupňů Celsia, srážky ve středu a ve čtvrtek meteorologové neočekávají. O víkendu se vrátí přeháňky a teploty klesnou pod 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 9:28 18. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tropy vystřídá déšť (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„Dneska se znovu dočkáme nadprůměrně vysokých teplot. Na některých místech zaznamenáme i tropický den, kdy teplota překročí 30 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové na facebooku.

Upozornili zároveň na to, že průměrná maxima pro toto období jsou jen 19 stupňů. Večer a v noci dorazí se studenou frontou od západu místní přeháňky a bouřky, s nimi pak následující den ochlazení, uvedli meteorologové.

Úterní nejvyšší teploty by neměly přesáhnout 25 stupňů, předpověď předpokládá místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Středa a čtvrtek by se měly obejít bez srážek, denní maxima by se měla dostat ve středu na 25 stupňů a ve čtvrtek na 27 stupňů Celsia.

Od pátku se déšť a přeháňky na většině území vrátí. Teploty v pátek mohou ještě vystoupat na 26 stupňů Celsia, na západě Čech bude kvůli nástupu zvlněné studené fronty už jen 18 stupňů. Teploty pod 20 stupni většinou zůstanou i během víkendu, srážek a oblačnosti bude postupně ubývat.