Konec týdne bude v Česku deštivý. O víkendu se citelně ochladí

Následující dny budou v Česku se zataženým nebo oblačným nebem a s přeháňkami a deštěm. Teploty mohou ve čtvrtek a pátek ještě stoupat i nad 20 stupňů Celsia. O víkendu se citelně ochladí, v noci se mohou objevit přízemní mrazíky. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Předpověď počasí Praha 12:59 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následující dny budou v Česku se zataženým nebo oblačným nebem a s přeháňkami a deštěm (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve čtvrtek se mohou teploty v Česku dostat i na 22 stupňů Celsia. V severozápadní polovině území, kde zejména meteorologové očekávají občasný déšť nebo přeháňky, bude jen kolem 16 stupňů. Pršet by mělo i v pátek, kdy by teploměry ve středních a severních Čechách měly ukázat až 22 stupňů Celsia, jinde do 20 stupňů.

Není to jen přírodní zkáza. Za povodně v Česku může i lidská činnost, ukazuje mezinárodní studie Číst článek

Během víkendu se ve studeném vzduchu do střední Evropy rozšíří tlaková výše od západu, uvedli meteorologové. Na sobotu ještě předpovídají déšť nebo přeháňky, večer budou ustávat. Teploty přes den by v sobotu neměly přesáhnout 16 stupňů Celsia, na jihovýchodě 19 stupňů. V neděli meteorologové čekají maxima do 16 stupňů, stejně i v pondělí. Přízemních mrazíků bude postupně přibývat.

Podzimní oblačné až polojasné počasí s deštěm nebo přeháňkami bude podle předpovědi také v dalších dnech příštího týdne. Teploty už se budou držet pod 20 stupni Celsia.