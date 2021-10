Česko čeká teplotně nadprůměrný týden. Ve středu by maximum mělo přesahovat dvacet stupňů Celsia

Nadprůměrné teplo zavítá do Česka v první polovině týdne. Nejvyšší denní maxima by se měla pohybovat o dva až sedm stupňů Celsia výše nad dlouhodobým průměrem. Tepleji by mělo být do čtvrtka. Koncem týdne by pak měly teploty odpovídat hodnotám pro poslední říjnovou dekádu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 11:23 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začátek podzimu bude teplejší než obvykle (ilustrační foto) | Foto: Martin Kohoutek | Zdroj: Český rozhlas

Počasí na území České republiky by měla začátkem týdne ovlivňovat tlaková výše nad střední a jihovýchodní Evropou. Občasně do Česka pronikne teplý vzduch od jihozápadu. Nejteplejším dnem týdne by měla být středa. Teplota může vyšplhat až k 21 stupňům Celsia.

Po studené frontě, která by měla přijít ve čtvrtek, by do Česka měl už proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Koncem týdne by se přes Evropu měla přesouvat tlaková výše od západu.

Převážně by mělo být oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy i srážky, které by měly být převážně dešťové. Koncem týdne ale můžeme očekávat na horách i srážky smíšené až sněhové.

