Výstraha před ledovkou pokračuje. Kvůli mrznoucímu dešti je situace nevyzpytatelná, hlásí silničáři

V platnosti zůstává celý den výstraha Českého hydrometeorologického ústavu kvůli ledovce a sněžení na většině území Česka. Zvlášť opatrní by měli být lidé ve Zlínském kraji a kolem Veselí nad Moravou. Počasí může zkomplikovat dodávky elektřiny nebo sjízdnost silnic. Praha 11:06 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na většině míst navíc začne odpoledne opět vydatně sněžit. Podle výstrahy, která trvá až do pondělka, může připadnout 10 až 25 centimetrů nového sněhu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Největší pravděpodobnost silné ledovky je na jihovýchodě území, kde se silná vrstva ledovky bude tvořit zejména v průběhu odpoledne a večera. Vzhledem k tomu, že očekáváme nízké teploty, tak ledovka může přetrvávat i v následujících dnech,“ říká meteoroložka Blanka Gvoždíková.

Na většině míst navíc začne odpoledne opět vydatně sněžit. Podle výstrahy, která trvá až do pondělka, může připadnout 10 až 25 centimetrů nového sněhu.

„Během nedělního večera a noci na pondělí budou srážky na celém území postupně přecházet ve sněhové. Proto je v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou. Slabší sněžení očekáváme na jihovýchodě a také severozápadě našeho území,“ varuje meteoroložka Jana Hujslová.

#vystraha V průběhu neděle se hlavně v jižní polovině území může vyskytnout mrznoucí déšť.

Během nedělního večera a v noci na pondělí budou srážky postupně na celém území přecházet ve sněhové. Do pondělního poledne může místy napadnout 10 až 25 cm sněhu. pic.twitter.com/vDFeqU7UJe — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 7, 2021

Počasí v krajích

Počasí komplikovalo dopravu na řadě míst. V Pardubickém kraji zůstával ráno na silnicích místy sníh. V oblastech Lanškrouna a Svitav některé silnice zafoukával vítr sněhem, místy se tvořily slabé sněhové jazyky.

Obdobná byla situace na Královéhradecku. Komunikace byly se zvýšenou pozorností sjízdné, ve vyšších polohách se tvořily sněhové jazyky. Přes den má být v obou krajích převážně zataženo, místy sněžit, večer vydatněji. Nejvyšší denní teploty mají být mezi minus šesti až minus třemi stupni Celsia, na horách mezi minus osmi až minus pěti stupni. V Orlických horách může ale dosahovat v nárazech rychlosti až 54 km/h.

Počasí rozdělí republiku. Jihovýchod pokryje silná ledovka, na západě bude vydatně sněžit Číst článek

Teploty se v neděli ráno ve středních Čechách pohybovaly od minus šesti do minus jednoho stupně Celsia. V některých částech regionu mrholilo nebo se objevovaly sněhové přeháňky. Podle výstrahy meteorologů může do pondělí napadnout přes deset centimetrů sněhu. Ráno dopravu na Benešovsku komplikovala také mlha.

Silničáři v Plzeňském kraji varují řidiče před namrzající vozovkou. Výstraha meteorologů na ledovku platí do nedělních 18 hodin. Silničáři od soboty ošetřují silnice průběžně.

„I když jsme byli venku, tak se může stát, že někde do toho zaprší a znova to namrzne. Nebo začne padat sníh. Je to nevyzpytatelné a je potřeba jízdě věnovat velkou pozornost,“ upozorňuje dispečer zimní údržby Jiří Slapnička. Doplňuje, že některé dešťové přeháňky ihned namrzaly.

#VYSTRAHA Velmi silná ledovka, Silná ledovka, Nová sněhová pokrývka, Ledovka.

➡️‍Od 06.02. do 08.02. 12:00

Vice na https://t.co/EEh5QxnJea nebo v mobilní aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/K1yPOhgOVe — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 6, 2021

Podobná situace je i v dalších částech republiky. Na jihu Moravy meteorologové v neděli čekají v průběhu celého dne hlavně dešťové přeháňky, které se budou měnit v mrznoucí nebo zmrzlý. Večer může na severu kraje i sněžit. Teplota se bude pohybovat lehce nad nulou.

S námrazou se potýkají i na Vysočině. „V noci jsme silnice projížděli třikrát. Kde se smí používat sůl, zůstává většinou na vozovce břečka. Ale v místech, kde můžeme používat jen inertní posyp, to bude horší,“ řekl dispečer Aleš Hubený. Přes den má v kraji pršet a postupně budou srážky sněhové.

Výstraha před ledovkou

Pro Zlínský kraj platí nejvyšší výstraha vydaná ČHMÚ. S ledovkou musejí řidiči počítat například na silnici III/36747 v Halenkovicích na Zlínsku, a to v délce téměř tří kilometrů. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku.

Podle předpovědi se bude teplota v kraji pohybovat lehce nad nulou a na nule. Na většině území postupně budou přeháňky mrznoucí, na severu přejdou do sněžení. Později večer by měly být srážky místy vydatnější. Ledovka bude velmi silná zejména na severu a západě kraje.

Na severu Česka Meteorologové předpovídají na neděli teploty od minus čtyř do minus jednoho stupně. Na horách, ve Šluknovském výběžku a ve Frýdlantském výběžku až minus šest stupňů Celsia. Ve vyšších polohách napadne až 10 centimetrů sněhu. Na vozovkách si řidiči musí dát pozor na ujetou zledovatělou vrstvu sněhu. Velmi silná ledovka hrozí na Liberecku na silnicích II. a III. tříd.

Na rozbředlý sníh místy motoristé narazí také na vozovkách na Olomoucku. Na severu kraje se navíc v některých úsecích tvoří sněhové jazyky. Dočasně uzavřená je kvůli záplavě silnice III/44412 u obce Nová Hradečná na Olomoucku a také úsek silnice III/31541 z Lukavice do Bohuslavic na Šumpersku. Teplota v kraji dosáhne minus pěti až minus dvou stupňů Celsia, a to i na horách. Bude zataženo, postupně na většině území kraje se sněžením, místy se může vyskytnout i zmrzlý nebo mrznoucí déšť. Ledovka může být silná především v jižní části kraje.

V Jeseníkách na Bruntálsku a v Beskydech na Frýdecko-Místecku je ve vyšších polohách ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Na Opavsku se místy tvoří sněhové jazyky.