Vánoční svátky bude provázet déšť a teploty v průměru pět stupňů, ochlazení přijde až v půlce ledna

Vánoce v Česku budou relativně teplé a deštivé, na horách může sněžit nebo padat déšť se sněhem. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má být příští týden přes den v průměru pět stupňů nad nulou a jinak tomu nebude ani v následujících dvou týdnech. V polovině ledna by se mělo ochladit. Nejvíce srážek spadne právě o vánočních svátcích. Vyplývá to z měsíčního výhledu a týdenní předpovědi, které meteorologové v sobotu zveřejnili na webu. Praha 16:03 21. prosince 2019

„Období příštích čtyř týdnů jako celek bude teplotně průměrné až mírně nadprůměrné. Srážkově očekáváme období jako celek průměrné,“ uvedli meteorologové v měsíčním výhledu.

Týdenní průměry nejvyšších denních teplot by se podle nich měly do 12. ledna pohybovat většinou kolem čtyř stupňů Celsia, další týden by měl být už teplotně normální s průměrným jedním stupněm nad nulou. „Jsou však pravděpodobné krátkodobější výkyvy do nižších i do vyšších teplot,“ doplnili meteorologové.

Podle týdenní předpovědi bude o vánočních svátcích přes den mezi dvěma až sedmi stupni Celsia a mrznout nebude ani v noci. Po všechny tři sváteční dny meteorologové navíc očekávají oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. V polohách nad 700 metrů na mořem budou srážky smíšené nebo sněhové.

Průměrná teplota v Česku pro celé sledované období od 23. prosince do 19. ledna je minus 1,4 stupně Celsia. Nejchladněji touto dobou bylo v roce 1984 s průměrnou teplotou minus 9,2 stupně. Nejteplejší závěr prosince a první polovinu ledna měli Češi před 13 lety, kdy průměrná teplota dosáhla 4,4 stupně

Sucho vs. extrémní srážky

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder mluvil o suchu a extrémních výkyvech počasí v Česku. Podle něj do budoucnosti hrozí nárůst extrémních srážek, ale prodlouží se suchá letní období a teploty budou vyšší. Pro Česko jsou klíčové srážky ve středních a nižších polohách od prosince do dubna, dalším důležitým faktorem je rovnoměrné rozložení srážek a nejenom přívalové deště.

Co se týče sucha, Rieder uvedl, že situace není tak zlá, i když se začíná projevovat v hloubkových vrtech. „Na rozdíl od některých jiných zemí neodebíráme více, než můžeme, ale je třeba to hlídat. I z toho důvodu, že podzemní voda má lepší kvalitu a stojí méně než povrchová a řada firem a podniků si buduje vlastní vrty,“ uvedl.