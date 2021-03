Tři meteorologické stanice už ohlásily první letní den. O víkendu přitom má v některých oblastech sněžit

V Česku ve středu meteorologové naměřili teplotní rekordy. Zaznamenali je na 79 místech, tedy zhruba na polovině stanic měřících 30 a více let. V Praze na Karlově a v Neumětelích na Berounsku bylo přes 25 stupňů Celsia. První letní den, při kterém teploměr musí ukázat alespoň 25 stupňů, hlásí také Dobřichovice. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se o víkendu bude postupně ochlazovat, někde může dokonce i sněžit. Praha 19:48 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Během čtvrtka bude od severu České republiky přibývat oblačnost a přeháňky, místy se budou vyskytovat i bouřky. Denní teploty se budou držet mezi 20 a 24 stupňů Celsia, vyplývá z týdenní předpovědi na webu ČHMÚ.

Na Velký pátek bude zpočátku oblačno, přes den sice přechodně polojasno s nejvyššími teplotami 10 až 14 stupňů, navečer však bude oblačnost opět přibývat, tentokrát i s přeháňkami. Ve výškách nad 800 metrů mohou být přeháňky i sněhové.

V sobotu bude nad územím Česka proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě země v oblastech nad 500 metrů nad mořem i se sněhovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty nepřesáhnou 10 stupňů.

V neděli by mělo být převážně jasno až polojasno s nejvyššími denními teplotami 9 až 13 stupňů a na Velikonoční pondělí bude zpočátku dne polojasno, přes den však bude od západu přibývat oblačnost. Na většině území s deštěm a přeháňkami. Nejvyšší teploty nepřesáhnou 15 stupňů.

Teplotní rekordy

Rekord byl překonán na všech třech místech, která ve středu první letní den zaznamenala. V Praze na Karlově 25,1 stupně Celsia převýšilo dosavadní maximum 23,9 stupně z roku 2017. Rekordy staré čtyři roky přepsalo i 25,1 stupně v Neumětelích, 25 stupňů v Dobřichovicích a 24,9 stupně naměřených v Hanušovicích na Šumpersku.

Nové maximum pro poslední březnový den hlásí také některé stanice, které měří 100 let a více. Patří k nim třeba pražský Karlov, kde teploty zaznamenávají právě sto let, nebo českobudějovická stanice Rožnov měřící 137 let. Tam teploměr ukázal 24,6 stupně Celsia, čímž padl dosavadní rekord 23,7 stupně z roku 2016.

„Pro zajímavost lze uvést, že v Neumětelích v noci na středu klesla teplota vzduchu na plus 0,5 stupně Celsia. Tedy její teplotní amplituda dosáhla 24,6 stupně,“ uvedl ČHMÚ.

Nejvyšší březnová teplota za celou historii měření na území České republiky je z 31. března 1968 v Poděbradech, kde teploměr ukázal 25,6 stupně Celsia, upozornil ČHMÚ. Následuje 25,4 stupně v jihomoravské Lednici také z 31. března 1968 a ve středočeské Čáslavi z 21. března 1974.

„Tento teplotní rekord v Čáslavi znamenal také nejčasnější letní den v kalendářním roce. Vyskytl se již na samém začátku astronomického jara,“ doplnili meteorologové.

Ve čtvrtek mohou podle předpovědi teploty vystoupat až k 24 stupňům Celsia, o prodlouženém velikonočním víkendu se ale prudce ochladí. Teploty by až do pondělí neměly překročit 14 stupňů Celsia.