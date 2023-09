Slunečno a teplo až do příštího týdne. Česko i přes chladnější rána čeká letní víkend

Rozsáhlá tlaková výše přinesla do Česka letní počasí. Teplo a slunečno by mělo být až do začátku příštího týdne. V pátek nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů, o víkendu by mohly dosáhnout i tropické třicítky. V průběhu příštího týdne se ale ochladí a pravděpodobně přijdou srážky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

