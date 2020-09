Nebezpečí rozvodnění toků bude klesat. Směrem k víkendu se bude oteplovat, říká meteorolog

„Situace už se uklidnila. Aktuálně jsou druhé povodňové stupně na Novohradce v Luži ve východních Čechách a na Červeném potoku v obci Velká Kraš v oblasti Jeseníků. Na ostatních územích jsou už jen první povodňové stupně. Je jich asi dvanáct a zejména na Vysočině, ve východních Čechách, na severu Olomouckého a Moravskoslezského kraje a také v oblasti Beskyd. Všude jsou vodní stavy buď ustálené, nebo na poklesu,“ uvedl k výstraze meteorolog.

Nehrozí ani zhoršení situace během noci na dalších tocích.

„Situace se bude uklidňovat. Srážky na východním území Čech ustávají a přesunuly se do Polska. Intenzitu měly v posledních hodinách od pěti do šesti milimetrů za hodinu, ale teď jsou už jen do jednoho, maximálně dvou milimetrů,“ dodal Handžák.

Během noci bude oblačno nebo polojasno, v severní polovině území ještě zpočátku zataženo a místy s přeháňkami. Teploty klesnou na deset až šest stupňů a i ve středu počítáme s klidnějším průběhem… oblačnem nebo polojasnem. Ráno se mohou objevit ojedinělé mlhy či přeháňky. Nejvyšší teploty budou od 15 do 19 stupňů.

Počátkem týdne se v Česku ochladilo, na babí léto se podle meteorologa ale můžeme těšit už velmi brzy.

„Ve druhé polovině týdně počítáme s tím, že se bude dále oteplovat. Ve čtvrtek by teploty mohly vystoupat na 18-22 stupňů, v pátek už očekáváme 21-25, kdy už by na některých místech mohl být zaznamenán letní den. Zřejmě s nejvyššími teplotami bude sobota, kdy bude převážně polojasno. Od severozápadu bude sice postupně přibývat oblačnost, místy se objeví i přeháňky, ojediněle bouřky, ale teploty by měly v sobotu být 23-27 stupňů. Neděle už bude o něco horší, bude více oblačnosti, na většině území s přeháňkami, místy se objeví i bouřky,“ dodal Handžák.