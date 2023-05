Česko čekají letní teploty, v neděli se vyšplhají až na 26 stupňů Celsia

Do Česka dorazí na konci víkendu léto, alespoň co se týče teplot. Stoupat budou postupně od pátku, až se v neděli vyšplhají na 26 stupňů Celsia. A v pondělí může být dokonce ještě o něco málo tepleji. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Předpověď počasí Praha 7:58 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít