Česko čeká postupné oteplení, neděle ale bude spíše deštivá

V Česku se ve zbytku týdne postupně oteplí, v neděli teploměr ukáže až 19 stupňů Celsia. Meteorologové očekávají přeháňky nebo slabý déšť. V noci se pravděpodobně objeví přízemní mrazíky, které hlavně v pátek mohou ohrozit vegetaci, zejména některé druhy zeleniny. Praha 9:05 22. září 2022

Ve čtvrtek teploty vystoupají na 12 až 16 stupňů Celsia, v dalších dnech až do neděle předpověď hlásí teplotní maxima vždy o jeden stupeň výše každý den. Na konci týdne by tak mělo být 15 až 19 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

V noci se teploty budou držet většinou mezi třemi a deseti stupni Celsia. Přízemní mrazíky by se měly ve čtvrtek a v sobotu objevit ojediněle, v pátek četněji, zejména při déletrvajícím vyjasnění.

Obloha bude ve čtvrtek a v pátek oblačná až polojasná, v sobotu se začne zatahovat. Neděle by tak sice měla být nejteplejší, ale i srážkově nejbohatší.

Po víkendu se teploty ještě do úterka udrží přes den až na 19 stupních Celsia, pak se podle předpovědi mírně ochladí. Ve středu a ve čtvrtek by se nejvyšší denní teploty neměly dostat nad 16 stupňů.