Podzemní vody trápí nejdelší období sucha za téměř šedesát let, přibližuje hydrolog

Česko nevysychá. Vody v podzemí je nyní dokonce více než loni, dlouhotrvající sucho ale přetrvává, popisuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz hydrolog podzemních vod Martin Zrzavecký z Českého hydrometeorologického ústavu. Zároveň jde podle něj o nejdelší suché období v historii měření podzemních vod, tedy od šedesátých let minulého století.

Česko má za sebou od čtvrtka do neděle deštivé dny. Jaký je nyní stav povrchových vod v Česku?

U povrchových toků došlo ke zlepšení s ohledem na srážkovém úhrny, které spadly minulý týden. Situace u nich není tak dramatická.

A jak jsou na tom podzemní vody?

U podzemních vod by mohlo také dojít k mírnému zlepšení, ale sucho v tomto případě bude pokračovat, protože deficit za poslední roky v podzemních vodách je opravdu velký. Srážky, které spadly minulý týden, určitě pomohou, nebude to ale skokově, že by se celá Česká republika dostala do normálního stavu.

Máme, nebo nemáme tedy nad suchem alespoň částečně vyhráno?

Zatím bych určitě neříkal, že máme vyhráno. Dojde ale ke zlepšení. Květen nám hodně pomohl zlepšit stav podzemních vod, protože srážky byly nadprůměrné. Celkově jsme ale pořád pod průměrem. Vyhráno tedy ještě určitě nemáme. A bude záležet na tom, jak se bude počasí vyvíjet přes léto.

‚Nejhůře je na jihu Moravy‘

Které oblasti v Česku teď nejvíce trápí nedostatek podzemních vod?

Nejhorší situace je na jižní Moravě, kde je problém dlouhodobější, nebo už od roku 2018 je to povodí Jizery, kde je stav silně podnormální až mimořádně podnormální. Jinak celá Česká republika je ohledně podzemních vod hodnocena jako mírně podnormální.

A které oblasti jsou na tom naopak nejlépe?

Květnové úhrny srážek hodně pomohly severní a východní Moravě. Poslední srážky v červnu pak pomohly Vysočině, která na tom byla také špatně a nyní je na normálu.

Dá se tento stav srovnat s předchozími lety? Jsme na tom lépe, nebo naopak hůře?

Letos jsme na tom už o něco lépe než v předchozím roce. Situace se ale zlepšila v posledních čtyřech nebo pěti týdnech. Bohužel startovní pozice v roce 2019, i když zima a zásoby sněhu byly nadprůměrné, byla mnohem níž než v roce 2018. A rok co rok od roku 2015 pořád klesá. Je pak těžké dohánět deficit, který v podzemních vodách je. Ale aktuálně za poslední čtyři týdny jsme na tom lépe, než jsme byli loni.

Stav podzemních vod byl tedy začátkem roku 2019 horší než loni. Čím to?

Největší dotace do podzemních vod je na jaře: taje sníh, dlouhodobější a vydatnější jarní srážky, nejsou vysoké teploty ani vzrostlá vegetace. Pro podzemní vody je tedy toto období nejdůležitější. Zbytek roku už hladina klesá a klesá, protože pokud nepřijde nic extrémního, tak není z čeho brát. A podzemí se až do zimy postupně vyprazdňuje. Když si vezmete roky 2015 a 2016, kdy sněhu bylo minimum a srážky na jaře nebyly, tak se podzemní vody nenaplnily tolik, kolik bychom potřebovali. A startovní pozice nám tak rok co rok klesala.

Srovnání stavu podzemních vod během jednotlivých týdnů v roce 2018 (černou barvou) a 2019 (zelenou barvou). | Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

‚Česko nevysychá, jde o suché období‘

Je takováto situace ještě v normě, nebo už můžeme mluvit o trendu postupného vysušování Česka?

O vysušování Česka bych nemluvil. Suché epizody, stejně jako povodně, se u nás opakují od nepaměti. Historicky se vyskytovaly. Byly to roky 1991, 1992 a 1993, což bylo srovnatelné sucho s roky 1971 a 1972. Republika tedy postupně nevysychá.

Takováto sucha se už v minulosti objevila. Nyní je trochu problém v tom, že ta perioda je dlouhá. Trvá to od roku 2015 a podzemní vody se nestíhají doplňovat. Už první roky, kdy my jsme věděli, že sucho je, tak spousta lidí to nepocítila, protože byla určitá zásoba vody. Bohužel ten deficit je nyní tak nízko, že už to lidé začali pociťovat. Jak každý rok sucho pokračuje, tak to začíná pociťovat víc a víc lidí. Ale určitě bych nemluvil o tom, že Česká republika vysychá.

Je to tedy jen čtyři roky přetrvávající suché období, které se třeba příští rok může změnit ve více deštivé?

Pořád to beru tak, že jde o sušší období. A pořád počítáme s tím, že se to zlomí, někdy. Vrátíme se zpět k normálu a pak zase mohou být roky, kdy bude více úhrnů srážek. Je to příliš krátké období na to, aby někdo mohl říct: Ano, je to trend a už nikdy to nebude jinak.

Jsou různé názory, že srážky budou stejné, ale budou třeba rozložené jinak než doposud, že už nebudou postihovat celou republiku, ale budou lokálnější a spadne jich více za kratší dobu. V tomto se to může změnit. Také stoupá teplota. Všechno jsou to faktory, které se do podzemních vod promítnou, a my s nimi musíme počítat.

Podzemní vody se už tedy podle vás čtyři roky nestíhají doplňovat. Je to nejdelší sušší období, které území Česka postihlo?

Co existuje Český hydrometeorologický ústav a co měříme stav podzemních vod, tedy od šedesátých let minulého století, tak pro nás je to nejdelší suché období. U povrchových vod to ale po celou tuto dobu nebylo, protože v roce 2016 se situace zlepšila, v podzemí se to ale tehdy nezlepšilo vůbec.

Nicméně není to extrém, který by tu nebyl již dříve. Dá se to porovnat s povodněmi. Byly tady vždy, ale teď je to více medializované. Víc se o tom ví, víc se o tom mluví, jsou víc vidět škody, což dříve nebylo. A u sucha je to stejné. Sucho bylo i dříve, ale protože je to nyní delší, tak se to dotýká víc a víc lidí.

Česko mají tento týden zasáhnout tropické teploty. Ve středu má být podle meteorologů přes 37 stupňů. Myslíte, že to stav podzemních vod v Česku hodně ovlivní?

Určitě. Protože vyšší teploty, vyšší výpar, vzrostlá vegetace, tohle všechno bude vodu z podzemí odebírat. Srážky mají být minimální. Poté co se nám nyní stav podzemních vod zlepšil, tak tento týden zase dojde k mírnému zhoršení.