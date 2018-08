Méně zelené, více hnědé. Porovnejte si, jak vypadá letošní a loňské léto v Česku z vesmíru

Zákaz mobilů ve školách? Gazdík ze STAN je pro, podle Piráta Bartoše je to jak z komediálního filmu

Půjde Česko ve stopách Francouzů a zakáže používání mobilních telefonů ve školách dětem do 15 let? Petr Gazdík (STAN) by byl pro, Ivan Bartoš (Piráti) je kategoricky proti.