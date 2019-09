Tropické teploty vystřídá ochlazení o 10 stupňů. Na většině území platí výstraha před bouřkami

Babiš věří, že žalobce jeho stíhání v kauze Čapí hnízdo zastaví. Z vlády ale neodejde ani v případě obžaloby

Pokud by státní zástupce obžalobu k soudu podal, Babiš by z čela vlády neodešel. Ministerský předseda to řekl v nedělní Partii televize Prima.