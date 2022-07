Víkend bude teplý, ale ne tropický. Meteorologové čekají teploty kolem 25 stupňů

Nadcházející víkend bude většinou slunečný. Přeháňky hrozí jen v sobotu ojediněle v severní části Česka. Tropických třicetistupňových teplot se ale lidé nedočkají. Maxima se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. Výrazně se oteplí až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Praha 10:19 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší denní teploty budou 20 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě kolem 26 stupňů (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve čtvrtek se ještě budou teploty v jednotlivých částech Česka podstatně lišit. „Maxima se budou pohybovat v širokém rozpětí od 22 stupňů Celsia na severu Čech až po 33 stupňů Celsia na jihu Moravy,“ uvedli meteorologové na twitteru.

Dnešní maxima se budou pohybovat v širokém rozpětí od 22 °C na severu Čech až po 33 °C na jihu Moravy. Pro jih Moravy proto platí i výstraha na nízkém žlutém stupni. Zároveň platí pro jih Moravy až do odvolání výstraha před nebezpečím vzniku požárů.

Obr. dnešní maxT pic.twitter.com/rgBaU64xYQ — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 14, 2022

Pro jih Moravy proto platí i výstraha před vysokými teplotami a také před nebezpečím vzniku požárů. V pátek bude v Česku oblačno až polojasno. Na jihovýchodě ale může být obloha i zatažená a místy zaprší, vyloučené nejsou ani bouřky. K večeru se bude vyjasňovat.

Nejvyšší denní teploty budou 20 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě kolem 26 stupňů. Na podobné hodnoty vystoupají teploty také o víkendu. Sobota by měla být na většině území spíše slunečná a bez deště, pouze na severu a severovýchodě hrozí ojediněle přeháňky, na horách i četnější.

V neděli pak už meteorologové déšť nečekají nikde. Bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno. Slunečné počasí vydrží i v příštím týdnu, postupně se navíc začne oteplovat.

V pondělí by maxima měla být až 29 stupňů Celsia. Od úterý se pak už dostanou přes tropickou třicítku. Do čtvrtka by měly dosáhnout až 35 stupňů Celsia.